Грузия собирается снять запрет на международные авиарейсы

Власти Грузии планируют снять все ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта этого года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет продлен до 1 января 2021 года.

"Проект расширения международных аэропортов Кутаиси и Батуми близится к завершению, и с февраля мы планируем снять практически все ограничения на международные рейсы, и эта обновленная инфраструктура будет принимать гостей и обслуживать наших граждан", - приводит Sputnik Грузия слова Турнава.