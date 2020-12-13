Минобороны назвало число похороненных шехидов

Согласно сообщению военного ведомства Азербайджана, в дополнение к информации Минобороны от 3 декабря 2020 года о 2 783 военнослужащих Вооруженных сил, погибших в Отечественной войне, отмечается, что до сегодняшнего дня похоронены 2 723 шехида.

Министерство представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.

Также продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены, отмечает Минобороны. Информация об этом периодически будет предоставляться общественности, говорится в сообщении.