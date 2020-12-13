Роухани: прочитанное Эрдоганом стихотворение не направлено против Ирана

«Отношения между Ираном и Турцией очень важны. Я знаю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и не думаю, что он проявил неуважение к Ирану и его территориальной целостности». Как сообщает IRNA, об этом журналистам сказал сегодня президент Ирана Хасан Роухани.

Турецкая сторона заявила, что прочитанное на военном параде президентом Турции стихотворение не направлено против Ирана, отметил Роухани.

Президент Ирана отметил, что за семь лет провел многочисленные встречи с Эрдоганом. «Считаю необоснованной вероятность преднамеренных нападок Эрдогана в отношении территориальной целостности Ирана или оскорбления иранского народа. Турецкая сторона подчеркнула, что Эрдоган прочитал стихотворение, чтобы разделить радость азербайджанского народа, освободившего земли от оккупации. Прочитанное им стихотворение многогранное», - приводит Anadolu слова Роухани.

При этом Роухани подчеркнул, что проявленную в Иране в связи с этим реакцию следует принять с пониманием, так как территориальная целостность Ирана важна.