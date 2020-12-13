20:12

Главный редактор информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнулла Фатуллаев в рамках своей командировки на освобожденные территории посетил сегодня перевал Зод в Кельбаджаре. Журналисту удалось пообщаться с армянскими солдатами, несущими дежурство на границе.

По словам Эйнуллы Фатуллаева, расстояние между блокпостами азербайджанской и армянской армий составляет всего 20 метров. А Зодское месторождение практически полностью находится под контролем азербайджанской армии. «Строения завода, а также вся техника незаконно эксплуатировавшей это месторождение компании GeoProMining под контролем нашей армии. Наши солдаты обеспечили полное восстановление государственной границы Азербайджана. Блокпост армянской армии находится совсем рядом. Невозможно насладиться неописуемой природой Кельбаджара. Сейчас здесь небольшой мороз», - сказал Эйнулла Фатуллаев. Журналист также поделился фотографиями, сделанными на Зодском перевале.

Эйнулла Фатуллаев говорит, что интерес журналиста одержал верх и он окликнул солдат противника, стоявших напротив блокпоста Азербайджанской армии. «Я на русском языке окликнул их, сказал: «Идите сюда». Через некоторое время группа армянских солдат подошла к нашему посту, и я задал им пару вопросов. «Армянская пресса пишет о том, что здесь происходит какое-то противостояние. Это правда?» - спросил я у них. Они ответили, что это неправда, никакого противостояния нет, и все вопросы решены», - сказал Эйнулла Фатуллаев. Он добавил, что армянские солдаты несут службу на той стороне границе, то есть на территории Армении.