«Он разрушил страну»: Вазген Манукян о дальнейшей судьбе Пашиняна

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян организует внеочередные выборы, то они пройдут с беспрецедентными фальсификациями, заявил на сегодняшнем «Шествии достоинства», организованном «Движением спасения родины» кандидат от оппозиции на пост временного премьера Вазген Манукян.

«Никол Пашинян будет использовать все возможные средства, чтобы остаться у власти. Он не будет просто так следить за выборами. Оппозиция отлично знает, что власти сфальсифицируют внеочередные выборы, к ним нет доверия», — сказал Манукян, добавив, что на предыдущих выборах Пашинян понимал, что граждане были за него, однако теперь он понимает, что народ его не выберет, передает Sputnik Армения.

«Он разрушил нашу страну, и такой человек либо заканчивает жизнь самоубийством, либо уходит из политики навсегда», — сказал Манукян.