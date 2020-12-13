Два гражданина Ирана пополнили черный список США

Американская администрация ввела санкции в отношении двух предполагаемых сотрудников разведки Ирана под предлогом их причастности к похищению несколько лет назад гражданина США Роберта Левинсона. Об этом объявили должностные лица правительства США высокого ранга.

"Сегодня Министерство финансов США объявит о внесении в черный список двух сотрудников разведки Ирана из министерства разведки и безопасности за прямую причастность к похищению, задержанию и вероятной смерти Роберта Левинсона. Речь идет о первых публичных действиях властей США против иранского правительства, призванных привлечь его к ответственности за похищение господина Левинсона", - заявил один из ведущих брифинга, сообщает ТАСС.

Рестрикции предусматривают прежде всего замораживание активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам на взаимодействие с этими включенными в черный список.

Роберт Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако агентство Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ США. В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. В ноябре 2019 года власти США пообещали выплатить до 20 млн долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет установить местонахождение Левинсона.