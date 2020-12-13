Британские ученые обнаружили новый вид коронавируса

"Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первоначальные исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты", - цитирует РИА Новости британского министра.

По словам Хэнкока, в настоящее время зарегистрировано около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и количество заражений быстро растет.

При этом министр отметил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.