Британские ученые обнаружили новый вид коронавируса
Британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее, сообщил глава минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.
"Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первоначальные исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты", - цитирует РИА Новости британского министра.
По словам Хэнкока, в настоящее время зарегистрировано около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и количество заражений быстро растет.
При этом министр отметил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.