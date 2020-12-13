В США началась массовая вакцинация от коронавируса
Кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в США. Врачи используют вакцину компаний Pfizer и BioNTech, одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.
Накануне с производственного объекта компании Pfizer в городе Каламазу в штате Мичиган отправились в разные части страны грузовые автомобили с вакциной.
"Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" - написал президент Дональд Трамп у себя в Twitter.
Вакцину от коронавируса получила в понедельник медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс.
США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование препарата Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации. Вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз вакцин для США в конце декабря. Вакцина состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.