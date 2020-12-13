В США началась массовая вакцинация от коронавируса

Кампания по массовой вакцинации против коронавируса COVID-19 стартовала в США. Врачи используют вакцину компаний Pfizer и BioNTech, одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

Накануне с производственного объекта компании Pfizer в городе Каламазу в штате Мичиган отправились в разные части страны грузовые автомобили с вакциной.