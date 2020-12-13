Определился чемпион в турнире League Of Legends

Восемь команд приняли участие в соревнованиях, организованных Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, а также Министерством транспорта, связи и высоких технологий.

В матче за третье место «TFB Esport» обыграл «Aztelekom T1» со счетом 2:0. В финале встретились «LGB» и «Incredible Miracle». В решающем матче «LGB» выиграла 2:1 и стала чемпионом.

Адрес Gaming League Azerbaijan в Instagram: https://www.instagram.com/glahub/.

Согласно статистике, до 2019 года, киберспорт, которым увлекаются более 400 миллионов человек, сегодня продолжает расти в популярности. Киберспортивные игры в тестовом режиме включены в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела 14 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой организации, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.