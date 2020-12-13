Эрдоган: С победой Азербайджана в Карабахе на Кавказе началась новая эпоха

Карабах - больше не замороженный конфликт, а олицетворение славной победы справедливости над злом. Как сообщает Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабмина.

«С победой в Нагорном Карабахе на Кавказе началась новая эпоха. После этого в регионе будет создан новый статус-кво, где конфликт заменится миром, напряженность - сотрудничеством, вражда - добрососедством», — отметил глава турецкого государства.