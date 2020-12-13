Отдел информации 21:50

В завершающемся 2020 году производственное объединение «Азеригаз» смогло обеспечить выполнение многих работ по проведению газа в Баку и прилегающих районах, а также в регионах, строительно-ремонтных работ по газопроводам. В результате, по сравнению с предыдущими годами, большинство трудностей из-за перебоев в подаче газа и перепадов давления газа были решены. Об этом haqqin.az сказали в производственном объединении «Азеригаз».

В ведомстве отметили, что к 2020 году из запланированных к газификации 43 населенных пунктов и 43 жилых массивов 2 884 индивидуальных домов в 26 населённых пунктах и 6 680 индивидуальных домов в 34 жилых массивах обеспечены природным газом. Завершены работы в 14 населенных пунктах и 5 жилых массивах, проводятся заключительные процедуры по открытию подачи газа. В 3 населенных пунктах и 4 жилых массивах работы по газификации продолжаются.

Кроме того, за 11 месяцев 2020 года проложен новый газопровод протяженностью 1360,8 км. Отремонтировано 553,6 км газопроводов. В том числе протяженность газопроводов, отремонтированных за счет средств региональных газовых управлений, составляет 321,3 километра. Важные шаги предпринимаются в связи с выявляемыми незаконными проводками газа. ПО чутко реагирует на запросы как от граждан, так и пользователей социальных сетей и незамедлительно принимает меры. К примеру, в районе поселка Балаханы Сабунчинского района было выявлено, что выходящие трубы 7 счетчиков были проложены нестандартными трубами. Жители домов, незаконно построенных на принадлежащих нефтяной компании территориях, использовали газ индивидуально и с дефектами. В таких случаях условия гражданам создают также нечистые на руки подрядчики, занимающиеся грязными делами и постоянно разоблачаемые ПО. В большинстве случаев выявляется, что установленные для этих людей счетчики были украдены из других мест.

Однако, учитывая тот факт, что индивидуальные дома на этих территориях построены давно и газовые линии к ним проведены индивидуально и кустарным способом, руководствуясь недопустимостью прекращения газоснабжения граждан особенно в осенне-зимний период и в условиях строгого карантинного режима, ПО «Азеригаз» в порядке исключения, за свой счет осуществляет замену, в соответствии с нормами технической безопасности, существующих газовых линий на новые. Счетчики устанавливаются возле каждого частного дома.

Кроме того, на территории Бинагадинского района, в жилом массиве, именуемом дорога DSK, выявлено, что выходные трубы 25 счетчиков были проложены не железными, а нестандартными пластиковыми и резиновыми трубами. Сотрудники ПО «Азеригаз» немедленно приступили к работам по устранению этих недостатков на данном участке. Нестандартные газопроводы ликвидированы. Взамен них из труб диаметром 57 и 76 мм была проложена единая газовая линия длиной 400 метров. Стоит напомнить, что индивидуальная прокладка газовой линии, по поверхности земли и с использованием нестандартных полиэтиленовых труб нарушает правила техники безопасности в газовой отрасли и представляет серьезную угрозу для проживающих в округе жителей. Таким образом, ПО «Азеригаз» в течение года не только реализует программу мероприятий, но и ведет борьбу с незаконным отбором газа и противоправными действиями в газовой отрасли. Еще раз, гражданам, совершающим такие действия, рекомендуется соблюдать правила использования газа и обращаться в ПО «Азеригаз», прежде чем вносить изменения в газопроводы и оборудование.