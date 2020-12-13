Власти США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" вводят рестрикции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина США, передает ТАСС.

Ранее Reuters проинформировало, что Вашингтон намерен внести Демира и возглавляемое им ведомство в черный список в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.