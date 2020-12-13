Эрдоган ответил на санкции США и Евросоюза против Турции

Санкционная риторика США и Европы в отношении Анкары расстроили власти Турции, однако никакие ограничения не заставят ее отказаться от зашиты своих прав, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Печально, что в последнее время в США и Европе усилилась санкционная риторика в отношении нашей страны. Меры против Турции не остановят наши попытки защитить наши права», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Как заявил президент Эрдоган, «Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу – США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе», передает Anadolu.