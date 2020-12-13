Жителей Германии предупреждают: «Ситуация крайне серьезная»

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам страны с призывом "радикальным образом сократить контакты и встречи, чтобы разгрузить систему здравоохранения", передает Дойче велле.

Самое важное сейчас сохранить здоровье и жизни людей, подчеркнул он в видеообращении.

"Ситуация крайне серьезна. Тысячи смертей за одну неделю и грозящее выйти из-под контроля распространение инфекции свидетельствуют о том, что нам не обойтись без решающих мер", - заявил Штайнмайер, поблагодарив врачей и медицинский персонал за их усилия в борьбе с пандемией.

Отметим, что с 16 декабря в Германии будет действовать жесткий локдаун.