Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14 декабря 2020, 22:58

В начале декабря ОАЭ прекратили выдачу виз гражданам 13, преимущественно мусульманских, стран, среди которых и Пакистан. На освободившиеся рабочие места Эмираты приглашают рабочих из Индии, стратегического противника Пакистана.

Мотивация запрета как нельзя более благонамеренная – делается это в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19. Но данные Всемирной организации здравоохранения от этой мотивировки не оставляют камня на камне. По сведениям ВОЗ, на конец ноября в Пакистане было зарегистрировано 1 813 случаев COVID-19 на 1 миллион человек. В Индии - 6 883 человека. Почувствуйте, как говорится, разницу. Чтобы понять силу удара, нанесённого Эмиратами, нужно знать, что за последние пять лет на работу в ОАЭ выезжало 1 миллион 300 тысяч пакистанских граждан. В октябре, за месяц до запрета на выдачу виз, они направили на родину 504 миллиона долларов, чуть меньше, чем из Саудовской Аравии, но почти в два раза больше, чем из США, и в пять раз больше, чем из Евросоюза. Известный и высоко мною ценимый Джеймс М. Дорси (James M. Dorsey), старший научный сотрудник Школы международных исследований в Сингапуре, считает: «Если ОАЭ предпочитают индийский труд пакистанцам, то это связано с важностью Индии для ОАЭ». Но позволю себе не согласиться с маститым ученым и аналитиком.

Эмираты, в координации с США, больно бьют Пакистан отнюдь не потому, что так уж воспылали симпатией к Индии. Фашиствующий премьер-исламофоб Нарендра Моди совсем не тот тип, которому могут симпатизировать правящие элиты исламской страны, если, конечно, они не собираются таким затейливым способом приблизить свою кончину. Абу-Даби и Вашингтон наказывают Карачи за излишне самостоятельную внешнюю политику, и в первую очередь – за Кашмир, игнорирование «Авраамического процесса» и поддержку турецко-азербайджанской позиции в освободительной войне за Карабах. Трудно назвать совпадением цепочку событий: - весной нынешнего года, когда о ковиде ходили только смутные слухи, а победа в Карабахе не обсуждалась даже гипотетически, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши раскритиковал Организацию исламской конференции за то, что она, по сути, игнорирует действия Индии в кашмирской проблеме. Буквально через несколько дней Эр-Рияд и ОАЭ потребовали от Карачи досрочно выплатить $3 миллиарда, которые одолжили ранее, в 2019 году, для поддержки платежного баланса. Такая вот мусульманская солидарность, о которой любят рассуждать в Заливе.

В середине ноября премьер-министр Имран Хан в местных СМИ крайне положительно отзывался о победе Азербайджана в Карабахе и высоко оценил поддержку, которую Баку оказала Анкара. А в конце того же месяца заявил, что США и «другие дружественные им страны» [ОАЭ и саудиты] оказывают давление на Пакистан, заставляя его присоединиться к процессу признания Израиля. Ответ из Залива – внесение Пакистана в список стран, гражданам которых визы не выдают по соображениям «эпидемиологической безопасности». А ведь еще не въехал в Овальный кабинет старина Джо Байден, у команды которого ручки так и зудят на Турцию и Пакистан. Причем на Имрана Хана зудят как при чесотке – и в связи с пакистано-турецким стратегическим партнерством, и за связи с Китаем. Такой поворот событий возбудил и индийские политические круги. «Может ли Индия помочь Греции противостоять оси Турция-Пакистан-Азербайджан, которая просто захлестнула Армению?» - под таким заголовком в авторитетном издании Eurasian Times вышла статья близкого к Нарендре Моди аналитика Смирти Чаудхари.

«Несмотря на поддержку многих европейских стран в своих морских спорах с Турцией, Греция тянется к новому игроку в новой глобальной борьбе за власть – Индии», - пишет в ней автор, намекая, что тягу Афин к Нью-Дели нужно поощрять. Такая вот камасутра вырисовывается. Ну а чтобы у читающей индийской публики не возникало сомнений, что Нью-Дели просто обязан подружиться с Афинами и Парижем против Турции, в местных СМИ начал гулять фейк о том, что Анкара «готовится направить наемников из Сирии, воевавших за Азербайджан в Нагорном Карабахе, на ещё один фронт — в Джамму и Кашмир». Ну а как может быть иначе, если, как пишет в своих статьях далеко не последний в индийском истеблишменте человек, доктор Анкит Шривастара, главный редактор New Dehli Times, «Азербайджан сегодня является местом, где исламисты Ближнего Востока рука об руку с турецким и пакистанским спецназом воюют против христианской Армении».