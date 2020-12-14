Баку вернул Еревану десятки пленных

Самолет с более чем 40 армянскими пленными приземлился на ереванском аэродроме Эребуни. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку смогли согласовать обмен пленными по принципу "всех на всех".

Напомним, сегодня днем в Баку самолетом были доставлены находившиеся в плену и удерживаемые армянской стороной граждане Азербайджана, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года находились в заложниках у армянской стороны.