Как сообщалось ранее, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сегодня распространило заявление о том, что в результате переговоров, проведенных при участии международных организаций и командования Российского миротворческого контингента, находящегося в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, 14 декабря начался процесс взаимного обмена пленными и заложниками между Азербайджаном и Арменией.

Отмечалось, что достигнуто соглашение об обмене пленными и заложниками на основе принципа “всех на всех”. В соответствии с этим соглашением 14 декабря в Азербайджан были возвращены:

1. Эмин Бахшалиев

2. Амин Мусаев

3. Яхья Абдинов

4. Шариф Алиев

5. Омар Алекперов

6. Нуреддин Йолчуев

7. Байрам Керимов

8. Дильгам Аскеров

9. Шахбаз Гулиев.