Кто вернулся на Родину из армянского плена список
Как сообщалось ранее, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сегодня распространило заявление о том, что в результате переговоров, проведенных при участии международных организаций и командования Российского миротворческого контингента, находящегося в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, 14 декабря начался процесс взаимного обмена пленными и заложниками между Азербайджаном и Арменией.
Отмечалось, что достигнуто соглашение об обмене пленными и заложниками на основе принципа “всех на всех”. В соответствии с этим соглашением 14 декабря в Азербайджан были возвращены:
1. Эмин Бахшалиев
2. Амин Мусаев
3. Яхья Абдинов
4. Шариф Алиев
5. Омар Алекперов
6. Нуреддин Йолчуев
7. Байрам Керимов
8. Дильгам Аскеров
9. Шахбаз Гулиев.