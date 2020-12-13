Исмаил Демир: никакие санкции не помешают турецкому оборонпрому

Санкции США, введенные против Анкары за закупку российских систем ЗРК С-400, не скажутся на оборонпроме Турции, написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды. Это никоим образом не помешает турецкой оборонной промышленности», - отметил Демир, передает Anadolu.

Демир также заверил, что Турция привержена цели по достижению полной независимости оборонной промышленности под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в понедельник США ввели санкции в отношении Турции из-за закупки российских систем ЗРК С-400. Как сообщили в Минфине США, в список санкций внесены Управление оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир и трое сотрудников - Мустафа Альпер Дениз, Серхат Генчоглу и Фарук Йигит.