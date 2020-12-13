Третья медаль Азербайджана на Кубке мира по борьбе

В Белграде на Кубке мира по борьбе завершились соревнования по греко-римской борьбе. В понедельник Азербайджан завоевал еще одну бронзовую медаль.

На пьедестал почета поднялся Бека Канделаки, выступавший в весовой категории до 130 кг. В схватке за бронзу он легко победил поляка Рафала Крайевски – 9:0. Напомним, что вчера представитель Азербайджана победил соперников из Румынии и Германии, но в полуфинале проиграл турецкому борцу.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала на Кубке мира серебро и две бронзы. Серебряная награда у Исламбека Дадова (67 кг), а еще одна бронза в активе Эльдениза Азизли (55 кг).

В понедельник в Белграде также начались женские соревнования. Представительница Азербайджана Татьяна Омельченко (62 кг) выбыла на четвертьфинальной стадии. Сегодня в борьбу вступят Алена Колесник (57 кг) и Элис Манолова (65 кг).