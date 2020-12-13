Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, введенные США против Турции за покупку систем противовоздушной обороны С-400. Несправедливо вводить санкции против Турции, если некоторые страны - члены НАТО используют аналогичные системы ПВО. Глава азербайджанского государства оценивает эту ситуацию как проявление двойных стандартов и беззаконие. Как сообщает АзерТАдж, об этом в комментарии для прессы сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев сказал: «Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что эти санкции не воспрепятствуют шагам, которые Турция предпринимает для повышения своей обороноспособности. На предложения Турции обсудить этот вопрос в рамках соответствующей рабочей группы объективно и непредвзято с политической точки зрения не был дан адекватный ответ.

Азербайджан поддерживает Турцию, а Турция – Азербайджан, и наши страны всегда рядом друг с другом.

Присутствие на состоявшемся 10 декабря в Баку параде Победы президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана является очередным примером единства Азербайджана и Турции».