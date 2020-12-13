В Турции введут комендантский час в новогодние праздники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в стране на новогодние праздники из-за коронавируса, сообщает газета Daily Sabah.

Комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", - сказал Эрдоган.

Ранее в Турции ввели круглосуточный комендантский час для местных жителей, туристов это не касалось.