МИД об антитурецких санкциях: это применение двойных стандартов

«Мы осуждаем решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции за закупку ЗРК С-400 и рассматриваем этот шаг как применение двойных стандартов против Турции», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Вызывает сожаление, что союзническая для Турции страна - США не ответили на предложение Турции решить этот вопрос путем диалога и дипломатии.

Азербайджан, как всегда, рядом с Турцией и поддерживает ее позицию, основанную на международном праве и справедливости.

Призываем к безотлагательным шагам для скорейшего решения посредством диалога этого вопроса, касающегося национальной безопасности Турции».