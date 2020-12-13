Рустам Мурадов об обмене пленными между Баку и Ереваном

Командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными по принципу "всех на всех" между Баку и Ереваном.

"Сегодня... осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех". Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами", - цитирует РИА Новости Мурадова.

Мурадов отметил, что под его личным контролем самолетом ВКС России в Баку доставили и передали представителям азербайджанских органов 12 человек. В свою очередь, азербайджанская сторона возвратила 44 пленных, они прибыли с Мурадовым на аэродром Эребуни.