Хиллари Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков

Коллегию выборщиков в США нужно упразднить, президентом должен быть тот, за кого проголосовали избиратели, считает бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

«...Мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. Но пока она (коллегия выборщиков) еще существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис»,— написал Клинтон в Twitter.

Отметим, что Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году обошла своего соперника Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков от штатов.

Выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, побеждает демократ Джо Байден. Сейчас голосуют члены коллегии выборщиков. Для победы кандидату нужно будет набрать 270 голосов выборщиков.