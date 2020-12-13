МИД Турции ответил на санкции США

«Осуждаем и отвергаем односторонние санкции США против Турции. Все прекрасно помнят условия, которые в свое время вынудили Турцию принять решение о приобретении российских систем С-400...», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что заявления США об уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технического основания: «Турция неоднократно предлагала создать техническую рабочую группу с участием НАТО и решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Действия США, нежелающих решить этот вопрос путем диалога и дипломатии, в соответствии с духом партнерства, лишены всякой логики».

«Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно негативно повлияет на наши отношения. Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности. В Анкаре призывают США пересмотреть несправедливое решение о санкциях в отношении Турции и исправить эту вопиющую ошибку», - говорится в заявлении турецкого МИД.