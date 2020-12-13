Коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США
Коллегия выборщиков в США утвердила итоги голосования в стране, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой государства. Такие оценки представил телеканал CNN.
В поддержку Байдена выступили уже 302 выборщика, в пользу действующего президента Дональда Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.
Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.