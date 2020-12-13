Итальянские интеллектуалы, кавалеры французского ордена Почетного легиона, возвращают свои награды в знак протеста против того, что такой же орден был вручен президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси в ходе его недавнего визита в Париж. Об этом сообщает Euronews.

"Орден Почетного легиона — достойная награда... Наполеон учредил этот орден как награду за самые выдающиеся заслуги в общественной жизни или на войне. Так вот я хочу спросить, что такого особенного совершил ас-Сиси, чтобы заслужить эту честь?" - задается вопросом писатель Коррадо Ауджиас.

Телеканал отмечает, что у Италии есть вполне конкретные претензии в адрес египетских властей: на прошлой неделе римская прокуратура предъявила сотрудникам египетских спецслужб обвинение в похищении и убийстве итальянского аспиранта. Он пропал без вести в начале 2016-го. Позже было найдено его тело со следами пыток. В Каире тогда заявили, что его убили бандиты, которые позже сами погибли в перестрелке.