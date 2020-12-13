Турция покупает китайскую вакцину от COVİD-19

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать. Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Указывается, что турецкий министр также поздравил Китай с успешным сдерживанием эпидемии, высоко оценив успехи Пекина в разработке вакцины.