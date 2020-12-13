Умер отец шпионского детектива

Подлинная фамилия Джона Ле Каре – Дэвид Корнуэлл. Свои первые три романа он написал, будучи сотрудником британской разведслужбы МИ-6, для чего выбрал подчеркнуто не английский псевдоним – Джон Ле Каре.

А в 1964 году один из шефов МИ-6, легендарный представитель «оксфордской пятерки» Ким Филби, сбегает под угрозой разоблачения в Москву и выдает советской разведке солидный список британских агентов в Европе и на Ближнем Востоке, в котором значится второй секретарь посольства Великобритании в ФРГ по имени Дэвид Корнуэлл.

После чего Ле Каре уходит в отставку, целиком посвящает себя художественной литературе (никакой документалистики!), а историю предательства Кима Филби кладет в основу сюжета одного из лучших своих романов - «Шпион, выйди вон».

Ле Каре написал в общей сложности 25 романов, переведенных на 36 языков, и продал более 600 миллионов копий – факт, опровергающий расхожее мнение, что этот прозаик – писатель для избранных. Его творческое долголетие феноменально: свой первый роман «Звонок мертвеца» он написал в 1961 году, последний, «Агент, работающий в поле» - в октябре 2019-го…

В Советском Союзе его книги долгое время были запрещены, их можно было прочитать только в самиздате. Хотя справедливости ради надо признать, что структуру КГБ Ле Каре изображал с такими же цинизмом и безжалостностью, с какими описывал британскую внешнюю разведку МИ-6, которую он называл «Цирком».

Ситуация изменилась только с началом перестройки, когда романы Джона Ле Каре – поговаривают, под влиянием Раисы Максимовны Горбачевой, которая была поклонницей его творчества чуть ли не со студенческой скамьи, стали, наконец, издаваться коммерческими тиражами.

Ле Каре редко давал интервью и был неизменно сдержан, когда речь заходила о его отношении к той или иной стране – по-видимому, и это было частью его «демобилизации» из МИ-6. Но, скажем, отношение Ле Каре к Израилю достаточно четко иллюстрирует его роман «Маленькая барабанщица» (в некоторых переводах фигурирует название «Красная барабанщица»), который еще в начале 80-х годов прошлого века привлек внимание мировой общественности к дерзким операциям израильской внешней разведки Моссад. Мне, во всяком случае, ничего более яркого, неординарного и запоминающегося в художественных произведениях об израильской внешней разведке читать не довелось…