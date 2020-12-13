Умер отец шпионского детектива
Знаменитый британский исследователь холодной войны и автор шпионских романов Джон Ле Каре умер на девяностом году жизни.
Подлинная фамилия Джона Ле Каре – Дэвид Корнуэлл. Свои первые три романа он написал, будучи сотрудником британской разведслужбы МИ-6, для чего выбрал подчеркнуто не английский псевдоним – Джон Ле Каре.
А в 1964 году один из шефов МИ-6, легендарный представитель «оксфордской пятерки» Ким Филби, сбегает под угрозой разоблачения в Москву и выдает советской разведке солидный список британских агентов в Европе и на Ближнем Востоке, в котором значится второй секретарь посольства Великобритании в ФРГ по имени Дэвид Корнуэлл.
После чего Ле Каре уходит в отставку, целиком посвящает себя художественной литературе (никакой документалистики!), а историю предательства Кима Филби кладет в основу сюжета одного из лучших своих романов - «Шпион, выйди вон».
Ле Каре написал в общей сложности 25 романов, переведенных на 36 языков, и продал более 600 миллионов копий – факт, опровергающий расхожее мнение, что этот прозаик – писатель для избранных. Его творческое долголетие феноменально: свой первый роман «Звонок мертвеца» он написал в 1961 году, последний, «Агент, работающий в поле» - в октябре 2019-го…
В Советском Союзе его книги долгое время были запрещены, их можно было прочитать только в самиздате. Хотя справедливости ради надо признать, что структуру КГБ Ле Каре изображал с такими же цинизмом и безжалостностью, с какими описывал британскую внешнюю разведку МИ-6, которую он называл «Цирком».
Ситуация изменилась только с началом перестройки, когда романы Джона Ле Каре – поговаривают, под влиянием Раисы Максимовны Горбачевой, которая была поклонницей его творчества чуть ли не со студенческой скамьи, стали, наконец, издаваться коммерческими тиражами.
Ле Каре редко давал интервью и был неизменно сдержан, когда речь заходила о его отношении к той или иной стране – по-видимому, и это было частью его «демобилизации» из МИ-6. Но, скажем, отношение Ле Каре к Израилю достаточно четко иллюстрирует его роман «Маленькая барабанщица» (в некоторых переводах фигурирует название «Красная барабанщица»), который еще в начале 80-х годов прошлого века привлек внимание мировой общественности к дерзким операциям израильской внешней разведки Моссад. Мне, во всяком случае, ничего более яркого, неординарного и запоминающегося в художественных произведениях об израильской внешней разведке читать не довелось…
Ле Каре всегда было трудно экранизировать. Как романы Булгакова или прозу Хемингуэя. Наверное, поэтому ни одна из экранизаций его шпионских триллеров, издававшихся миллионными тиражами, не принесла её авторам престижных премий. Хотя в фильмах снимались такие звезды мирового кино, как Ричард Бартон, Гэрри Олдман, Шон Коннери, Алекс Гиннес…
На мой взгляд, это закономерно. Романы Ле Каре переполнены такими смысловыми подтекстами и интонациями, которые невозможно передать языком кино. И уж совсем не кинематографичным выглядит главный герой большинства его романов – блестящий аналитик и стратег разведки МИ-6 Джордж Смайли, которого литературные критики в один голос называют «Анти-Бондом» - в отличие от неотразимого Джеймса Бонда, Джордж Смайли – это совершенно невзрачный, невысокий, застенчивый и молчаливый толстяк, этакий бедолага, терпеливо сносящий измены красавицы-жены, от которой он не может уйти…
Джон Ле Каре всегда был закрытым человеком. Называя себя «англичанином до мозга костей», он, как правило, предпочитал одиночество, сторонился прессы, решительно отрицал свою работу в разведке, отказывался от литературных наград и даже не пожелал принять орден Британской империи, пожалованный ему самой королевой Елизаветой.
Но меня лично его отстраненность от земных благ, его чувство юмора, его неизменная самоирония и едкий сарказм, которыми пронизаны лучшие романы этого писателя, наводит на мысль о том, что на самом деле Джордж Смайли и есть Джон Ле Каре – один из самых неординарных, глубоких и, на мой взгляд, недооцененных писателей ХХ века, по романам которого наши потомки будут проникаться мрачной атмосферой истории холодной войны, истинное отношение к которой Джон Ле Каре выразил в форме признания Джорджа Смайли:
«Темнеет, но я уже зажег темный свет моей души…»
Такое мог написать лишь тот, кто видел и осознал истинную глубину человеческого падения…
Сегодня печальный день – ушел великий человек. «Таких, как он, - сказал о Ле Каре его издатель, Джонни Геллер, - больше не будет. Его уход почувствуют все любители чтения».
Лично я это уже почувствовал.
И потому мне грустно до слез...