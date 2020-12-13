Продолжаются контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, 14 декабря сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск в общественных местах на территории республики был выявлен и задержан 51 активный больной COVID-19, который покинул место жительства.

Согласно информации, 47 человек были возвращены домой, 3 человека помещены в больницу.

В отношении 37 человек возбуждены уголовные дела, ведется следствие по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).