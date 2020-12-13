Минобразования о школьниках - жертвах армянского террора
В результате атак армянских вооруженных сил, начавшихся с 27 сентября и продолжавшихся более шести недель, погибли 10, были ранены 16 азербайджанских школьников. Об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал, выступая на мероприятии, посвященном Международному дню прав человека.
Кроме того, отметил министр образования, разрушены 54 учебных заведения.
Эмин Амруллаев также коснулся мер по обеспечению продолжения процесса обучения на фоне пандемии коронавируса, рассказал о платформе "Виртуальная школа", созданной при сотрудничестве с Microsoft для перехода на онлайн-обучение.