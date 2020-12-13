Коронавирус у соседей: в Грузии 44, в Армении 34 новых жертв COVID

В Грузии за минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 3 837 (накануне - 1 337) человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 194 900, сообщает грузинский Минздрав.

По данным ведомства, за минувшие сутки скончались еще 44 инфицированных (всего 1 883 человека). За последние 24 часа вылечились 3 105 человек (всего 164 786 человек).

В Армении за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 438, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Общее число заражений достигло 149 120. Выздоровели 127 452 пациента, умерли от осложнений коронавируса 2 529 человек, за сутки - 26, по другим причинам умерли 626 пациентов с коронавирусом, за сутки - 8.