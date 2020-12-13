Известный журналист скончался от коронавируса
Основатель и главный редактор военно-технологического журнала "Azeri Defence" Рашад Сулейманов скончался от коронавируса. Об этом в социальных сетях сообщили родственники журналиста.
Основатель и главный редактор военно-технологического журнала "Azeri Defence" Рашад Сулейманов скончался от коронавируса. Об этом в социальных сетях сообщили родственники журналиста.
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