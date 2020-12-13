КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и китайское диагностическое оборудование, включая термографы, сообщила японская газета Asahi со ссылкой на источники.

Сумма контракта и объем партии вакцины не уточняются.

По данным японской газеты, вакцину уже начали вводить представителям Трудовой партии Кореи, информации о вакцинации лидера республики Ким Чен Ына нет. Китайские термографы закупили для установки их на границе между Китаем и КНДР, чтобы постепенно возобновить экономическую деятельность между двумя странами, сообщает ТАСС.

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. С конца января в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.