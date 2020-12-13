Полиция прервала свадьбу в Шамкире: есть арестованный
В Шамкирское районный отдел полиции поступила информация о проведении свадьбы в ресторане Qəsr, сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудники полиции, немедленно прибыв по указанному адресу, приостановили свадебную церемонию. Участники торжества и администратор ресторана задержаны и доставлены в отдел полиции.
В отношении 10 участников церемонии составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы. В отношении пяти человек составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения.
Решением Шамкирского районного суда администратор ресторана Орхан Рзаев арестован на 10 суток, организаторы торжества оштрафованы на 200 манатов.