Арестован директор центральной больницы Агджабединского района
Директор Агджабединской центральной районной больницы Фовзи Тахиров арестован по подозрению в коррупции, сообщили haqqin.az источники в государственных органах.
Согласно информации, Фовзи Тахиров, работая в указанной должности и осуществляя полномочия председателя врачебно-консультативной комиссии, в период с начала 2020 года по 30 ноября 2020 года, заранее войдя в сговор с другими должностными лицами больницы, в обмен на направление документов пациентов с признаками инвалидности в соответствующие структуры за назначение этим лицам инвалидности взял взятку в размере 15 300 манатов.