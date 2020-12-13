Вот так выглядит село Сарыджалы после оккупации фото; видео
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из села Сарыджалы освобожденного от армянской оккупации Джебраильского района.
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из села Сарыджалы освобожденного от армянской оккупации Джебраильского района.
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