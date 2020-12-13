В ночь на 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар. Погибли 11 человек. На момент прибытия пожарных одноэтажное деревянное здание горело полностью. Площадь пожара составила 72 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным властей Абзелиловского района, в сгоревшем здании находились 16 человек, пятеро из них спасены. По последним данным, число госпитализированных выросло до трех человек. Как отметил источник в экстренных службах, персонал пансионата, по предварительным данным, смог спастись, погибли только пожилые постояльцы.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным источника, пансионат не имел лицензии на постоянное нахождение постояльцев. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Руководитель башкирского частного пансионата для пожилых задержана после пожара.