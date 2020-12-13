Родные без вести пропавших армянских солдат призвали к ответу главу Генштаба

В Ереване родственники без вести пропавших военнослужащих проводят акцию протеста у здания Минобороны Армении.

«Мы хотим встретиться с Оником Гаспаряном (начальник Генштаба ВС Армении), чтобы понять, когда решится наш вопрос. Ответ на данный вопрос нас мучает уже 55 дней», - приводит News.am слова одной из родительниц.

Говоря о заявлении главы кабмина Никола Пашиняна о том, что надо с пониманием относиться к вопросу, быть терпеливыми, женщина отметила: «Говорить очень легко. А вы войдите в наше положение. Если человек знает, что его сын в плену, то, возможно, его ожидание несколько иное. А тут неопределенное состояние, это совсем другое положение. Да, будем ждать, но сколько и до каких пор?»