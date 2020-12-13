«Вчера рано утром фракция «Мой шаг» созвала заседание. Руководитель фракции передал депутатам поручение Никола Пашиняна, в частности, все как один человек должны выйти из своих укрытий и общаться с людьми, говорить о предстоящих делах, объяснить, что власти не виновны в этой войне, а наоборот – благодаря известному документу спасены сотни жизней», - пишет издание «Грапарак».

«Сказано, чтобы депутаты посетили в своих областях, в своих избирательных округах семьи погибших, пропавших без вести или раненых военнослужащих, показали бы им, что находятся рядом с ними, поскольку изоляция ни к чему хорошему не приведет», - отмечает издание.