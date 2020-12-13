Григол Вашадзе ушел из партии Саакашвили

Председатель "Единого национального движения" Григол Вашадзе заявил, что уходит из партии. О решении "покинуть все занимаемые должности и выйти из партии" политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Я решил покинуть все занимаемые должности и выйти из партии. Мне крайне сложно сделать этот шаг, но другого выхода не вижу. С января 2017 года в течение четырех лет я пытался сделать все, что было в моих скромных силах, чтобы партия выросла, укрепила свои позиции, оставалась бы главным оппозиционным объединением и в итоге смогла получить мандат от граждан Грузии для возвращения к власти. Думаю, что мы достигли много, но есть факты, с которыми я категорически не могу смириться", – приводит Sputnik Грузия слова Вашадзе.

Вашадзе отмечает, что не согласен с тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультаций с членами партии. Еще более неприемлемо отсутствие партийной стратегии. Это на руку только "Грузинской мечте", отмечает Вашадзе.



О своих планах теперь уже бывший лидер "Единого национального движения" пока не сообщил.

Отметим, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является учредителем и неформальным лидером ЕНД.