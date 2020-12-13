Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом, сообщает РИА Новости.

Встреча Лаврова с тремя членами президиума - Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком - была запланирована на утро вторника.

В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

Дейтонское мирное соглашение, подписанное в 1995 году представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии, положило конец длившейся с 1992 года гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Россия наряду с США, Германией, Великобританией и Францией была гарантом переговорного процесса. С 1997 года, после того как документ полностью вступил в силу, документ регулирует устройство современной Боснии и Герцеговины.