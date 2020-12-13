Еще на одной улице в Баку появится спецполоса для автобусов
Специальная полоса для автобусов создается еще на одной бакинской улице, сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно информации, в ближайшие дни на улице Микаила Усейнова в связи с созданием автобусной полосы будут установлены соответствующие дорожные знаки. Их нарушение влечет административную ответственность, в отношении водителей-нарушителей будут применены штрафные санкции", - говорится в сообщении БТА.
Отмечается, что специально выделенной полосой могут пользоваться только автобусы и оперативные транспортные средства.