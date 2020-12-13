Эльчин Гулиев рассказал о боевом применении азербайджанских дронов: «Уничтожены 290 вражеских целей»

«В ходе 44-дневной Отечественной войны Государственная пограничная служба мобилизовала все силы и средства для выполнения поставленных вами боевых задач, приняла активное участие в освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, ряда районов и города Шуша». Об этом говорится в письме начальника Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-полковника Эльчина Гулиева президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба ГПС.

Эльчин Гулиев отмечает, что благодаря профессиональному применению беспилотных летательных аппаратов «Хароп», «Гузгун» и «Гермес» Государственной пограничной службы было обезврежено большое количество боевой техники, командных пунктов управления и живой силы врага, уничтожено 290 вражеских целей.

Подчеркнуто, что за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, из военнослужащих ГПС 41 человек были удостоены звания «Герой Отечественной войны», награждены орденами «Зефер» и «Карабах».

«От своего имени и от имени всех военнослужащих Государственной пограничной службы выражаю Вам признательность за это внимание и заботу об азербайджанских пограничниках», - пишет Эльчин Гулиев.

В заключительной части письма отмечено, что азербайджанские пограничники гордятся тем, что служат родине, государству и президенту страны, и в дальнейшем приложат все усилия для обеспечения безопасности и развития страны.