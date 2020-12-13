Skytrax наградила пятью звездами Стамбульский аэропорт
Крупнейшая воздушная гавань Турции - Стамбульский аэропорт - получила 5 звезд от экспертов авторитетной международной рейтинговой организации Skytrax (базируется в Великобритании).
В управляющей компании аэропорта – IGA сообщили Anadolu, что награда присуждена в том числе за эффективные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
5 звезд Skytrax - престижная международная награда для аэропортов и авиакомпаний в сфере оценки качества обслуживания пассажиров. Награда 5 звезд за эффективные меры против COVID-19 до Стамбульского аэропорта была выдана аэропорту "Фьюмичино" в Риме, международному аэропорту "Хамад" в Дохе и аэропорту "Эльдорадо" в Боготе.
В августе "Стамбульский аэропорт" первым в мире получил сертификат аккредитации аэропортов в области здравоохранения (Airport Health Accrediation). Таким образом, крупнейшая воздушная гавань Турции вошла в список аэропортов с самым высоким уровнем санитарно-эпидемиологической безопасности в мире.
Skytrax — влиятельная британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами.