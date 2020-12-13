Новогодняя распродажа в Kontakt Home уже началась скидки до 50%; видео
Магазины закрылись, но не расстраивайтесь, если не успели купить новогодние подарки близким. Ведь онлайн-магазин Kontakt Home работает круглосуточно и без выходных, самое главное, там проходит новогодняя акция со скидкой 50% на все виды товаров!
Поскольку скидки распространяются на все виды товаров, делать покупки в Kontakt Home уже будет выгодно. Но давайте познакомимся с самыми интересными предложениями новогодней акции.
- Телевизор LG с экраном в 109 см и поддержкой 4К всего 699 манатов, вместо 1000;
- Смартфон Samsung Galaxy A31 449 манатов, вместо 550;
- Наушники Xiaomi Redmi AirDots 2 всего 39 манатов, вместо не 60;
- Стиральная машина Electrolux с загрузкой 6 кг всего 529 манатов, вместо 660;
- Блендер Braun с тремя насадками всего 79 манатов, вместо 130;
- Мини духовка Hoffmann всего 89 манатов, вместо 160.
Скидки на этом не заканчиваются. Прямо сейчас перейдите на сайт kontakt.az и, не выходя из дома, закажите нужные вам товары по специальной скидке, их бесплатно доставят прямо до вашего дома. Оплату можно будет сделать и онлайн, и прямо у дверей наличными, банковскими или такситными картами. Владельцы BirKart, Tamkart, Albalı и других такситных карт могут также разделить скидочную цену на месяцы. А те, у кого нет такситных карт, могут разделить скидочную цену на три части.
Отметим, что доставка осуществляется не только по Баку, но и по Абшерону, Сумгаиту, Гяндже (Самух, Геранбой, Дашкесан, Шамкир, Мингячевир, Гейгель, Нафталан, Евлах), Габале (Шеки, Огуз, Агдаш, Гёйчай, Исмаиллы) и Масаллы (Джалилабад, Ярдымлы, Лерик, Лянкаран, Астара).