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Поскольку скидки распространяются на все виды товаров, делать покупки в Kontakt Home уже будет выгодно. Но давайте познакомимся с самыми интересными предложениями новогодней акции.