Российские миротворцы не пропустили Эйнуллу Фатуллаева в монастырь Худавенг

Российские миротворцы не пропустили главного редактора информационно-аналитического портала Haqqin.az Эйнуллу Фатуллаева к монастырю Худавенг (Дадиванк) в Кельбаджарском районе. Журналист намеревался посетить монастырь в рамках своей командировки на освобожденные территории.

Дежурившие у монастыря российские миротворцы заявили, что не могут никого пропустить без соответствующего разрешения командования миротворческих сил. Несколько дней назад в Худавенг также не смогла попасть группа иностранных журналистов.

«Я попытался поговорить с армянскими священнослужителями в монастыре. Я представился журналистом и попросил их дать интервью. Однако они заявили, что не вступают в общение с журналистами», - сказал Эйнулла Фатуллаев.

Монастырь Худавенг является одним из самых известных и хорошо сохранившихся албанских храмов. Он расположен на территории села Венг, на левом берегу реки Тертер в Кельбаджарском районе. Нынешний монастырский комплекс был построен в IX-XIII веках. За десятилетия оккупации Кельбаджарского района, армяне пытались сфальсифицировать данные о монастыре и присвоить религиозный памятник албанской культуры.