PASHA Life перечислила в Фонд YAŞAT 100 тысяч манатов

«Наш народ, наше государство за 44 дня освободили свои исконные земли на поле боя. На этом пути тысячи героев пожертвовали своими жизнями и здоровьем. Сейчас как нация мы должны выполнить свой моральный долг - позаботиться о семьях шехидов и раненых военнослужащих, максимально удовлетворить их нужды. По этой причине создание Фонда YAŞAT распоряжением президента, Верховного главнокомандующего было встречено с большой радостью. Мы также хотим внести свой вклад в формирование этого фонда», - отметил Нияз Исмаилов, председатель правления PASHA Life.

В целом группа компаний PASHA Holding перечислила в Фонд YAŞAT 2 миллиона манатов для поддержки ветеранов и семей наших соотечественников, погибших во Второй Карабахской войне для защиты территориальной целостности Азербайджана.

Следует отметить, что PASHA Life провела и ряд других мероприятий, оказав помощь нашей армии и соотечественникам во время 44-дневной войны. И ранее, 24 ноября, по случаю своего 10-летия компания выделила средства в размере 100 тысяч манатов на поддержку семей шехидов.