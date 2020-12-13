Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов нижней палаты российского парламента повторно заразились коронавирусом, у них не выработались антитела.
Тестирование, проведенное сегодня, показало, что коронавирусом заразились еще 11 человек. "Плюс пять депутатов повторно заболели", - приводит слова Володина ТАСС.
На сегодняшний день 157 российских депутатов переболели коронавирусом или находятся в больнице, заявил он. В числе повторно заразившихся - 81-летний Артур Чилингаров, отметил спикер Госдумы.