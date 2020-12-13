Министерство образования удовлетворило обращение Руфата Новрузова

Следует отметить, что Новрузов Руфат Юнис оглу, агент Ходжалинской городской экономической группы Территориального финансового расчетного центра №8, обратился к руководителю ТФРЦ (территориальный финансовый расчетный центр) №8 по поводу неоплачиваемого отпуска сроком на 6 месяцев с 10 сентября 2020 года.

Минобразования расследовало распространившееся недавно в социальных сетях видеообращение солдата Новрузова Руфата Юнис оглы и дало соответствующее поручение для положительного решения вопроса.

Согласно соответствующему приказу, подписанному главой территориального финансового расчетного центра (скрины прилагаются), Новрузов Руфат Юнис оглу получил неоплачиваемый отпуск сроком на 6 месяцев с 10 сентября 2020 года в связи с его семейным положением.

Новрузов Руфат был призван в армию для участия в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, но из-за неоплачиваемого отпуска ему не выплачивали зарплату во время прохождения военной службы.

Мужество и героизм Руфата Новрузова в Отечественной войне высоко оценены Министерством образования, а его материальная помощь в размере трехмесячной заработной платы была выплачена больше, чем бюджет комитета Свободного профсоюза работников образования.

Сотрудники сферы образования, проявившие героизм в боях за территориальную целостность нашей страны, находятся под постоянным вниманием Министерства образования, и в этом направлении предпринимаются соответствующие шаги.